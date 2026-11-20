¡No bajes la guardia! La Ciudad de México (CDMX) seguirá con clima frío mañana sábado, pero además volverán las lluvias, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Y ante la previsión de temperaturas bajas este 21 de noviembre de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina activó la alerta amarilla en varias alcaldías.

Aquí te decimos cuáles son las demarcaciones en alerta y también te detallamos cómo estará el clima en la mañana, tarde y noche, para que tomes previsiones especialmente si mañana acudirás al Festival Corona Capital o realizarás otras actividades en la capital mexicana.

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla?

En redes sociales, la SGIRPC informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del 21 de noviembre en estas alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Según la dependencia capitalina, se prevé que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y 08:00 horas.

Frío y lluvias aisladas en CDMX

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que mañana volverán las lluvias.

En primera instancia, previó por la mañana cielo despejado, ambiente fresco a frío con presencia de bruma en gran parte de la región, así como ambiente muy frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México.

Además, pronosticó una temperatura mínima de 8 a 10 grados y una máxima de 23 a 25 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 8 y 10 grados; cielo despejado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 23 y 25 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 30 km/h.

Noche: Temperatura entre 13 y 15 grados; 30% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

¡Abrígate con el método de la cebolla!

Ante las bajas temperaturas, la SGIRPC recomendó a la ciudadanía utilizar el "Método de la Cebolla", es decir, cubrirse con varias prendas, pues no solo calientan mejor que una gruesa, sino que podrás te permitirán acondicionarte de acuerdo con el lugar donde te encuentres.

Capa 1. Ropa interior térmica: La intención es mantener seco el cuerpo, debido a que cuando suda y se seca provoca frío

Capa 2. Ropa transpirable: Tiene como función mantener el calor corporal, permitiendo que las prendas de la primera se mantengan secas.

Capa 3. Prendas que sean impermeables: Para proteger de factores externos como la lluvia, el viento o aguanieve.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

SPB