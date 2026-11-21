Autoridades capitalinas informaron sobre un incendio dentro del Mercado Prado Norte en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El Heroico Cuerpo de Bomberos llegó hasta la avenida Prado Norte esquina con Explanada para atender la emergencia al interior del inmueble comercial.

También arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para imponer un cordón de seguridad y apoyar a los bomberos en sus labores.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo informó que personal de Protección Civil local atiende el incendio y solicitó a la población permitir el paso a las unidades de emergencia y evitar la zona.

De acuerdo con información previa, varios locales fueron consumidos en su totalidad, mientras los bomberos seguían trabajando para intentar frenar el avance del fuego.

Al lugar llegaron algunos locatarios para obtener mayores datos sobre lo ocurrido en este predio comercial.

Sin embargo, les informaron que será hasta las 8:00 horas de este sábado cuando puedan entrar al mercado y ver los daños.

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Juan Manuel Pérez Cova, el Jefe Vulcano, informó que después de la medianoche de este 21 de noviembre el fuego fue extinguido y no se reportaban personas lesionadas.

Señaló que varios objetos se incendiaron en el lugar y que colapsó la estructura del techo del mercado a causa del siniestro.

Posteriormente, el personal del Cuerpo de Bomberos capitalino realizó las labores de remoción de escombros y el enfriamiento del lugar.

Con información de N+