Prevén Lluvias en 19 Estados y Bajas Temperaturas por Frente Frío Número 1

El primer frente frío de la temporada, así como una vaguada y un canal de baja presión originarán lluvias muy fuertes en 19 estados del país este domingo, aunado al descenso de temperaturas en otras entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el sistema frontal se estacionará frente a la costa de Tamaulipas, afectando regiones aledañas, a lo largo del Golfo de México, con precipitaciones que estarán acompañadas de descargas eléctricas.

El frío se sentirá con mayor intensidad en estados del noreste del país, y en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, al finalizar la jornada.

Además, se esperan chubascos intensos y lluvias de fuertes a muy fuertes en la Sierra Madre Occidental, así como en el occidente y sur del territorio nacional.

"La circulación del ciclón tropical Rachel, seguirá generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas del occidente del país", advirtió el SMN.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (este y costa), Chiapas (centro, este y sur) y Tabasco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (costa), Nayarit (costa y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa y centro), Guerrero (este y suroeste) y Campeche (centro y suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California Sur.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De 0 a 5 °C: zonas serranas del Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México, así como posibles bancos de niebla.

Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y suroeste) y en la Ciudad de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

ASJ