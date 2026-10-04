Pronóstico del tiempo

Prevén Lluvias en 19 Estados y Bajas Temperaturas por Frente Frío Número 1

En el Valle de México se esperan precipitaciones que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos

LluviasEl frío se sentirá con mayor intensidad en estados del noreste del país. Foto: AP.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+