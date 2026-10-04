Lluvias en Edomex: Se Forman Inundaciones tras Fuerte Tormenta en Ecatepec y Nezahualcoyótl

Intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento y caída de granizo se registraron la tarde de este sábado en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, donde las precipitaciones provocaron encharcamientos y complicaciones en vialidades.

Las mayores afectaciones reportadas se concentraron en municipios del oriente y norte del Estado de México, particularmente en Ecatepec y Nezahualcóyotl, mientras que en la capital las precipitaciones alcanzaron zonas de las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nubes Negras Cubren CDMX ante Alerta por Lluvias y Granizo en las 16 Alcaldías

En la avenida Central, a la altura del Metro Múzquiz, en Ecatepec, se registró un importante encharcamiento en los carriles centrales, lo que generó condiciones complicadas para la circulación de los vehículos.

Inundaciones en Edomex de este sábado 3 de octubre 2026. Foto: N+

La tormenta también estuvo acompañada de fuertes rachas de viento con dirección hacia el sur y hacia municipios conurbados del Estado de México, así como la zona de Toluca.

De acuerdo con los reportes sobre el avance de la lluvia, las precipitaciones se extendieron por diferentes regiones de Ecatepec, Naucalpan, Otzolotepec y Temoaya, además de alcanzar distintos puntos de la Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias intensas podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.

En Ecatepec, usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos de la tormenta, en los que se observa la caída de granizo y la intensidad de las ráfagas de viento. Algunas de las grabaciones muestran cables de alta tensión moviéndose debido a la fuerza del viento, además de calles con acumulación de agua.

Ante este tipo de condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por calles y avenidas donde se presenten acumulaciones de agua, así como evitar acercarse a postes, cables eléctricos y estructuras que pudieran representar un riesgo durante las rachas de viento.

Tras las inundaciones, se reportaron vehículos varados en las zonas de Río de los Remedios de la Línea B del Metro y el colapso de la circulación sobre Avenida Central.

Las precipitaciones se registraron en una zona metropolitana donde la lluvia puede avanzar rápidamente entre municipios y alcaldías, por lo que las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos.

El SMN mantiene el pronóstico de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible granizo para distintas zonas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y de Protección Civil.

TLS