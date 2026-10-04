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Lluvias en Edomex: Se Forman Inundaciones tras Fuerte Tormenta en Ecatepec y Nezahualcoyótl

Usuarios reportaron encharcamientos en municipios conurbados del Estado de México y CDMX

Lluvias en EcatepecInundaciones Lluvias Ecatepec. Foto: Cuartoscuro

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