Pronóstico del tiempo

Activan Alerta para Toda la CDMX por Fuertes Lluvias y Granizo

Las autoridades capitalinas emitieron recomendaciones ante la posible formación de encharcamientos y corrientes de agua

Alerta por Lluvias en CDMXFoto: Cuartoscuro
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