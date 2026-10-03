Activan Alerta para Toda la CDMX por Fuertes Lluvias y Granizo

Si estás planeando salir de casa, atiende las recomendaciones de las autoridades, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido alerta amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo para todo el territorio de la Ciudad de México (CDMX).

La dependencia capitalina ha lanzado esta advertencia luego del ingreso del primer frente frío de la temporada y la combinación de circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, así como con canales de baja presión y la vaguada monzónica.

A la par, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano que tiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico para convertirse en el ciclón Simón en los próximos siete días.

Por estos motivos, se pronostica la intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 3 de octubre 2026 en todas las alcaldías de la capital.

La SGIRPC prevé lluvia entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo en dichas demarcaciones.

Previamente, había establecido un pronóstico de lluvias fuertes puntuales y chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo de manera generalizada en la capital, así como vientos de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas cercanas a 45 km/h.

Hasta el momento, empiezan a registrarse intensas precipitaciones en el centro y nororiente de la Ciudad de México, así como en los municipios metropolitanos de Nezahualcóyotl y Ecatepec.