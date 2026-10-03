Pronóstico del tiempo

Frente Frío 1 Provocará Lluvias Intensas en 10 Estados de México

Las precipitaciones podrían provocar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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