Frente Frío 1 Provocará Lluvias Intensas en 10 Estados de México

El frente frío número 1 continuará avanzando sobre México y provocará lluvias de fuertes a intensas, además de bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en al menos 10 estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se extenderá sobre el noreste de México y, en interacción con otros fenómenos atmosféricos, generará lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Además, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Aguascalientes. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

El SMN también alertó que las lluvias podrían provocar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las fuertes rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios en las regiones donde se presenten las condiciones meteorológicas adversas.

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