Clima en Nuevo León: Disminuyen las Precipitaciones y Persiste el Frío
Las temperaturas aumentarán hasta el sábado, pero prepárate para un nuevo frente frío con lluvias el domingo
Escucha este artículo
Las temperaturas aumentarán hasta el sábado, pero prepárate para un nuevo frente frío con lluvias el domingo
Escucha este artículo
Aunque el amanecer se vuelve a presentar ligeramente frío y completamente nublado, las precipitaciones han cedido, y para el resto del día estarán por debajo del 10% en el estado de Nuevo León.
Se espera que entre las nubes que dominan el cielo del día de hoy, se puede asomar un poco el sol, y a partir de mañana, cambiar a medio nublado con ligero avance de temperaturas. Hoy amanecimos con temperaturas de 12˚C a 14˚C y Buena calidad del aire; la máxima se espera entre 18˚C y 19˚C.
Para lo que resta de la semana, las temperaturas mínimas van incrementando de 14˚C para el jueves 19 de noviembre, a los 17˚C para el domingo. Las máximas de la misma manera aumentarán de 21˚C a 25˚C, predominarán los días de cielo medio nublado de jueves a sábado.
El domingo se esperaría la llegada de un nuevo sistema frontal al norte y noreste, con nuevas probabilidades de lluvia para el domingo y lunes con descenso de temperaturas que, para la próxima semana, mantendrá las temperaturas debajo de los 20˚C, aunque las lluvias se esperan solo para domingo y lunes.
El día de hoy, el frente frío número 6 se ha desplazado al oriente del Golfo de México como estacionario, mientras que el frente frío número 7 cruza por Baja California y Sonora antes de que en las próximas horas inicie su debilitamiento.
Ambos sistemas frontales se disiparán en las siguientes horas, por lo que se espera que se recuperen las temperaturas y cambie el cielo al medio nublado, bajando las probabilidades de lluvia. El domingo llegará el siguiente cambio.
Con información de Mauro Morales | N+
SHH