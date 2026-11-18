Aunque el amanecer se vuelve a presentar ligeramente frío y completamente nublado, las precipitaciones han cedido, y para el resto del día estarán por debajo del 10% en el estado de Nuevo León.

Se espera que entre las nubes que dominan el cielo del día de hoy, se puede asomar un poco el sol, y a partir de mañana, cambiar a medio nublado con ligero avance de temperaturas. Hoy amanecimos con temperaturas de 12˚C a 14˚C y Buena calidad del aire; la máxima se espera entre 18˚C y 19˚C.

Para lo que resta de la semana, las temperaturas mínimas van incrementando de 14˚C para el jueves 19 de noviembre, a los 17˚C para el domingo. Las máximas de la misma manera aumentarán de 21˚C a 25˚C, predominarán los días de cielo medio nublado de jueves a sábado.

El domingo se esperaría la llegada de un nuevo sistema frontal al norte y noreste, con nuevas probabilidades de lluvia para el domingo y lunes con descenso de temperaturas que, para la próxima semana, mantendrá las temperaturas debajo de los 20˚C, aunque las lluvias se esperan solo para domingo y lunes.

El día de hoy, el frente frío número 6 se ha desplazado al oriente del Golfo de México como estacionario, mientras que el frente frío número 7 cruza por Baja California y Sonora antes de que en las próximas horas inicie su debilitamiento.

Ambos sistemas frontales se disiparán en las siguientes horas, por lo que se espera que se recuperen las temperaturas y cambie el cielo al medio nublado, bajando las probabilidades de lluvia. El domingo llegará el siguiente cambio.

Con información de Mauro Morales | N+

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