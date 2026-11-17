Un joven de 19 años de edad fue asesinado a golpes en calles de la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. La víctima buscaba reunirse con sus padres en la Basílica de Guadalupe, pero terminó por perderse en este punto.

Se trata de un joven identificado como Cristian, de 19 años de edad, quien caminaba rumbo a la Basílica de Guadalupe acompañado de un amigo. Ambos habrían ingresado a una calle cerrada, punto donde fueron sorprendidos por los presuntos agresores, quienes comenzaron a golpear a la víctima.

Los agresores metieron a Cristian a una propiedad, lugar donde continuaron golpeándolo. Horas más tarde, la madre de la víctima recibió una llamada donde le indicaban que su hijo había fallecido dentro del Hospital Universitario, por lo que de inmediato se movilizó a este punto para saber la razón del fallecimiento.

A la llegada de la mujer, médicos le señalaron que el joven ingresó al hospital sin signos vitales y con diversos golpes. Ante este hecho, la madre de Cristian pidió a las autoridades que se lleve a cabo una investigación y que se haga justicia.

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre el joven que acompaña a la víctima, por lo que se espera se revelen más detalles en los próximos días. Autoridades ya investigan como sucedieron los hechos y se encuentran en búsqueda de los presuntos responsables.