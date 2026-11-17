Una intensa movilización de servicios de emergencia ocurrió tras una balacera en Santa Fe, la cual dejó una persona lesionada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX); esto pasó.

Los habitantes de la zona pidieron ayuda a las autoridades luego de escuchar al menos seis detonaciones de arma de fuego provenientes de una barbería ubicada frente al Mercado 162 Santa Fe.

Los testigos indicaron que la ráfaga de balazos provocó que las personas que estaban haciendo sus compras o transitando por la zona corrieran a buscar refugio ante el miedo de ser alcanzadas. Asimismo, señalaron que los sujetos que dispararon huyeron en motocicleta.

El equipo de N+ se trasladó hasta donde ocurrió la agresión armada y captó la llegada de los servicios de emergencia:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Balacera en Barbería de Vasco de Quiroga, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

¿Cómo ocurrió la balacera en Santa Fe, CDMX?

En el local identificado como "Barber Wolemans" ubicado sobre la avenida Vasco de Quiroga y calle Corregidora, en la alcaldía Álvaro Obregón quedó lesionado un hombre quien recibió atención médica. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte junto a Protección Civil.

"Brindó atención prehospitalaria al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada", afirmó la SSC.

Foto: N+

Por la balacera en Santa Fe se dio aviso al agente del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Personal de la corporación realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los presuntos responsables.

Hasta el momento se desconoce si este ataque armado está relacionado con extorsiones o amenazas, por lo que se atienden todas las posibles líneas de investigación para esclarecer el caso.

La balacera en inmediaciones de Santa Fe, una de las zonas más concurridas por los centros de trabajo y plazas comerciales que se encuentran cerca, alertaron a los transeúntes, automovilistas y usuarios del transporte público.

Algunos de ellos detuvieron su marcha para observar cómo se llevaban a cabo las diligencias por parte de peritos de la Fiscalía CDMX.

EPP