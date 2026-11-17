Dos policías muertos y uno más herido de gravedad, es el saldo de un enfrentamiento entre los uniformados y civiles armados en el tramo de la comunidad de Casacuaran, en el municipio de Yuriria, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron, cuando los elementos de Seguridad circulaban en una patrulla por la carretera Salvatierra a Yuriria, cuando en cierto momento, civiles armados comenzaron a dispararles, acción que provocó que se salieran del camino.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que los policías pidieron apoyo y la presencia de los paramédicos, siendo los primeros en llegar elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona.

Al llegar los rescatistas, confirmaron que dos policías ya no contaban con signos vitales, mientras que el tercero, fue estabilizado y trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica. Los policías eran de Santiago Maravatío.

Autoridades no han dado a conocer la identidad de los dos elementos municipales, tampoco se han proporcionado detalles sobre las circunstancias previas a la agresión, por lo que la Fiscalía de Guanajuato será la encargada de continuar con las indagatorias correspondientes.