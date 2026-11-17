Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) localizaron seis paquetes con una sustancia con características de la presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 22.590 kilogramos, así como un dispositivo GPS adherido a un vehículo en la colonia Zona Urbana Río, en Tijuana.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, luego de que una persona solicitara apoyo al número de emergencias 9-1-1 al encontrar varios paquetes en el interior de su vagoneta Toyota RAV4, color azul.

De acuerdo con el reporte, el propietario acostumbraba revisar su unidad antes de cruzar hacia Estados Unidos, por lo que, al detectar los objetos, pidió la intervención de las autoridades.

Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron la presencia de seis paquetes transparentes con una sustancia con características de la metanfetamina, además de un dispositivo GPS adherido al vehículo. La SSPCM señaló que el caso estaría relacionado con la modalidad delictiva conocida como ‘mula ciega’.

Los hechos fueron notificados a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones.

La SSPCM exhortó a la población, particularmente a quienes cruzan hacia Estados Unidos en sus vehículos, a revisar el interior y exterior de sus unidades antes de trasladarse.

APG