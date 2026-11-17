Una mujer de 29 años, identificada como Dulce Nayeli 'N', dio a luz a una niña en su domicilio de la colonia Rancho Alegre Primera Etapa, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

La noche de este lunes, alrededor de las 20:07 horas, se recibió un reporte de emergencia en la calle del Abadejo, donde se informó que la mujer, quien tenía aproximadamente ocho meses de embarazo, se encontraba en labor de parto y necesitaba asistencia médica.

Pocos minutos después, a las 20:11 horas, se confirmó el nacimiento de la niña, quien fue reportada sana. Los paramédicos que acudieron al domicilio brindaron atención a la madre y a la recién nacida para verificar sus condiciones de salud.

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Posteriormente, ambas fueron trasladadas a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir una valoración médica y descartar posibles complicaciones. Tanto la madre como la recién nacida fueron reportadas en buen estado de salud luego de recibir atención por parte de los cuerpos de emergencia.