De acuerdo con las autoridades del estado de Veracruz, al menos dos municipios superaron los registros históricos de lluvia máxima en 24 horas para el mes en curso. Se trata de Misantla con un registro de lluvia en 1982 de 261.5 mm, registrado el pasado tres de noviembre de 1982.

Según lo informado, el pasado lunes 16 de noviembre de 2026 alcanzó los 276.0 mm, mientras que el segundo municipio es Coatzacoalcos, que en el 2004 registró 275.5 mm el 5 de noviembre y el nuevo registro del pasado lunes fue de 325.1 mm.

Asimismo, se dio a conocer que son 11 los municipios veracruzanos afectados por la fuerte lluvia y evento de norte provocado por el frente frío número seis. Protección Civil de Veracruz pide a la población respetar los cierres viales, evitar cruzar corrientes de agua y evitar circular por zonas con anegamientos. En caso de emergencia, llama al 911.

Por otra parte, el observatorio de Boca del Río reportó un acumulado de 72.2 milímetros de lluvia cayó en dicho municipio. Estas precipitaciones ocasionaron que Protección Civil de Veracruz atendiera 102 reportes por autos varados en calles anegadas, árboles caídos y 60 viviendas afectadas por inundaciones.

Entre las colonias afectadas se encuentran La Florida, Geo Pinos, Torrentes, Bosques de Río Medio y Las Brisas. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se registraron acumulados máximos en 24 horas de 325.1 milímetros en Coatzacoalcos, 276 milímetros en Misantla, además de rachas de viento de hasta 79.4 kilómetros por hora en Laguna Verde.

Alto Lucero, Alvarado, Yecuatla, Nautla, Poza Rica, Texistepec, Chiconquiaco, Río Blanco, Veracruz, Martínez de la Torre, Misantla, Boca del Río, Catemaco, Coatzacoalcos, Vega de Alatorre y Ángel R. Cabada.

Además, se reforzó el monitoreo de cuerpos de agua y se realizó la evacuación preventiva de 31 habitantes: 19 se resguardaron con familiares y 12 fueron trasladados a los refugios temporales activados en Vega de Alatorre y Coatzacoalcos.

Derivado de las lluvias, las autoridades lamentaron el fallecimiento de una persona que fue arrastrada por la corriente de un río en Yecuatla durante la noche del 16 de noviembre, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este martes 17 de noviembre.

Como medida preventiva, la Universidad Veracruzana (UV), región Coatzacoalcos-Minatitlán, informó que las actividades académicas y administrativas se realizarán de manera virtual debido a las condiciones climáticas provocadas por el paso del frente frío número 6.

Al menos 27 viviendas presentaron daños diversos, en su mayoría por ingreso de agua, así como en la vigilancia de 10 corrientes que terminaron desbordadas y dos más que presentaron incremento en su nivel.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de los ayuntamientos informó que se ha liberado y restablecido la circulación en tramos carreteros afectados por derrumbes en Misantla y Yecuatla.