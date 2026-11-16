Juan Gaytán Rodríguez fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión, luego de ser declarado responsable del homicidio de Benjamín Adame Carranza, de 80 años de edad, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango, los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre, alrededor de las 23:30 horas, sobre la calle Mariano Escobedo, en la Zona Centro, donde el ahora sentenciado agredió a golpes al adulto mayor hasta provocarle la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Tras las investigaciones correspondientes, Juan Gaytán Rodríguez fue detenido mediante una orden de aprehensión. Posteriormente, aceptó someterse a un procedimiento abreviado, en el que reconoció su responsabilidad en los hechos.

Como resultado, el juez le impuso una pena de 17 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa superior a los 147 mil pesos y un millón



