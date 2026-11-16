Dos sujetos asesinaron a balazos a un automovilista en el barrio de Xaxala, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

El ataque armado ocurrió sobre la calle Teopanzolco, cerca de las vías del ferrocarril, cuando la víctima se encontraba a bordo de un automóvil color guinda, con placas del Estado de México.

De acuerdo con testigos, dos sujetos presuntamente encapuchados se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor. Vecinos reportaron haber escuchado al menos seis detonaciones.

Luego de la agresión armada, los responsables escaparon con rumbo desconocido, por lo que hasta el momento no han sido detenidos.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala acudieron al lugar; sin embargo, el automovilista ya no contaba con signos vitales.

Se sabe que la víctima presentó impactos de bala en la cabeza y abdomen, los cuales le desencadenaron su muerte.

Policías municipales, estatales y elementos del Ejército acordonaron la zona, mientras personal de Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.

El automóvil fue asegurado como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el delito de homicidio calificado, tras los hechos ocurridos en el barrio de Xaxala, municipio de Chiautempan.

A través de un comunicado, corroboró que el Ministerio Público continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables.

En tanto a la identidad del hoy occiso no dio detalles, sin embargo, se espera más información en el transcurso de los días.

Con información de N+

MCS