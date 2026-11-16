Homicidios

Hombres Armados Ejecutan a Taxista en Tuxpan, Veracruz

No se ha informado el móvil de la agresión ni tampoco existen personas detenidas por estos hechos

Hombres Armados Ejecutan a Taxista en Tuxpan, VeracruzLa zona fue acordonada por elementos de la Policía municipal y de Marina. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Tuxpan, un taxista fue asesinado por hombres armados en moto. La policía y la Marina acordonaron la zona, pero los agresores escaparon.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+