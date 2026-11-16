Hombres Armados Ejecutan a Taxista en Tuxpan, Veracruz

Un taxista fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Benito Juárez, de la colonia ampliación las Lomas de Tuxpan.

La víctima quien se encuentra en calidad de no identificada, se desplazaba por esa zona a bordo del taxi número económico 1530, cuando fue atacado a balazos por sujetos armados que presumiblemente viajaban a bordo de una motocicleta.

El ataque armado provocó la movilización de corporaciones de seguridad, pero los presuntos lograron escapar.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía municipal y de Marina, y fue personal de la fiscalía general del estado quien realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Semefo.

Hasta el momento no se cuentan con características del o los presuntos agresores, ni tampoco se ha establecido el móvil de la agresión.