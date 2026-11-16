EL grupo Kid Phenomenon de Exile Tribe habló en exclusiva para Despierta, un noticiero de N+, de I’m still breathing, su octavo sencillo que forma parte del cierre de la segunda temporada de un popular anime.

Durante su vista a México, los siete integrantes del grupo japonés aseguraron sentirse muy contentos de las muestras de cariño de sus fans mexicanos.

“Ha sido increíble. Hace un par de días tuvimos una presentación en un live house y la energía de la gente fue tanta que nos motivó a seguir adelante, trabajar duro y darlo todo por nuestras fans”, dijo Kensuke.

Los integrantes de Kid Phenomenon explicaron que su nuevo sencillo (Sigo Respirando) es una combinación de idiomas, japonés e inglés, que busca dar impulso a los fans que pasan por momentos difíciles en sus vidas.

“Lo que queremos transmitir es un mensaje para las personas que en algunos momentos se sienten desanimadas o débiles; queremos que la canción sea ese impulso que necesitan para seguir adelante. Para nosotros sería lo máximo lograrlo”, indicó Kensuke.

Al presumir su español, Kensuke agradeció al público y dijo: “Yo quiero bailar más”. Mientras que otros de los integrantes aseguraron que les encantan los tacos.

Con información de N+