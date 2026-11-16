Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue propuesto por la UEFA como su candidato a la presidencia de la FIFA en las elecciones del 18 de marzo de 2027, que se celebrarán en Rabat.

Su postulación lo coloca frente a Gianni Infantino, quien busca un cuarto mandato al frente del organismo, que preside desde hace casi 11 años.

La UEFA propuso a Diallo este lunes en una reunión de su comité ejecutivo, convocada con poca antelación. El órgano tiene 21 miembros e incluye al presidente de la Federación Francesa. En su comunicado, el organismo destacó la amplia experiencia de Diallo en todos los niveles del fútbol y señaló que el dirigente, de 63 años, aceptó la invitación a presentar su candidatura.

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La UEFA explicó que, ante las serias preocupaciones por el rumbo de la FIFA, las asociaciones nacionales pidieron unidad y confianza renovada en la comunidad futbolística mundial. Añadió que manifestaron su plena confianza en Diallo para ejercer ese liderazgo.

En julio, Infantino planteó vender participaciones del Mundial a inversores privados, un proyecto de varios miles de millones de dólares que se abandonó a los pocos días. La propuesta provocó rechazo en Europa y en partes de Norteamérica y Asia, incluido Japón.

El presidente de la FIFA también creó el año pasado un premio de la paz para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y permitió que el delantero estadounidense Folarin Balogun evitara una sanción obligatoria en el Mundial.

Se prevé que Diallo se sume a Kozo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa, como candidaturas oficiales en la contienda. El exjugador suizo Ramón Vega también anunció su intención de presentarse.

El siguiente paso llega este martes: la UEFA indicó que la candidatura de Diallo debe confirmarse en una reunión de la federación francesa. El plazo para registrar candidaturas vence a la medianoche del miércoles 18 de noviembre, hora de Suiza. Cada una necesita el aval de cinco de las 211 federaciones que integran la FIFA y, después, la Comisión Electoral las examinará para validarlas o no.

CT