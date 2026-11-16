Semifinales de la Liga MX Femenil Apertura 2026: Así Quedan los Cruces y Fechas

Las semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2026 ya tienen a sus cuatro equipos: Pumas, Chivas, Rayadas y América aseguraron su boleto en búsqueda del título.

Los cruces se arman con la tabla general de la fase regular, porque los grupos dejaron de contar en esta ronda.

Rayadas se medirá ante Chivas y América, que se impuso a Toluca este domingo, enfrentará a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino.

El torneo estrenó un formato de clasificación por grupos, que concluyó tras 14 jornadas con América y Rayadas como líderes de sus grupos, ambos con 37 puntos. Los cuartos de final se disputaron entre el martes 10 y el domingo 15 de noviembre.

Pumas, Chivas y Rayadas, las primeras semifinalistas

Pumas fue el primer equipo en asegurar su lugar. Tras perder 3-2 la ida en el Estadio Olímpico Universitario, goleó 5-0 a Tigres en el Volcán y cerró el global 7-3, con lo que alcanzó por primera vez en su historia unas semifinales.

Chivas avanzó por su posición en la tabla. Empató 1-1 el global con Juárez, y en la Liga MX Femenil el desempate favorece a quien terminó mejor ubicado en la fase regular.

Rayadas ganó 3-2 a Pachuca en el Estadio BBVA y cerró el global 4-2, luego de imponerse 1-0 en la ida.

América y Toluca definieron el último boleto

América llegó a la vuelta con tres goles de ventaja, tras vencer 3-0 a Toluca en el Estadio Banorte. La serie, que el club invirtió para abrirla en casa, se cierró este domingo en el Estadio Nemesio Diez.

Las Águilas ampliaron la diferencia al doble, por lo que se mediran a las universitarias.

América anotó tres goles más en la cancha de las Diablas y dejó el global con 6-0.

Fechas de las semifinales de la Liga MX Femenil Apertura 2026

Las semifinales se jugarán del 9 al 13 de diciembre, después de la pausa en el calendario por la Fecha FIFA y el Campeonato Concacaf W.

Con ese margen, los cuatro equipos tendrán casi tres semanas entre el cierre de los cuartos y el arranque de la ronda.

La Liga MX Femenil no ha dado a conocer los días ni los horarios de cada partido, ni qué equipo cerrará cada serie como local.

CT