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Semifinales de la Liga MX Femenil Apertura 2026: Así Quedan los Cruces y Fechas

Se jugarán del 9 al 13 de diciembre, tras la pausa por la Fecha FIFA y el Campeonato Concacaf W

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