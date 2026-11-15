Rayadas vs Pachuca y Toluca vs América: Horarios y Dónde Ver los Cuartos de Final

Hoy las Rayadas de Monterrey se medirán ante las Tuzas del Pachuca, mientras que las Diablas Rojas del Toluca recibirán al Club América Femenil, actuales campeonas de la Liga Femenil.

Los encuentros corresponden a los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, donde se definirán los últimos boletos a las semifinales, donde ya esperan Pumas y Chivas.

Aquí te dejamos todos los detalles y horarios para que no te pierdas el cierre deportivo de esta fase.

Horarios de los juegos de hoy de la Liga Femenil

En el primer duelo, las Rayadas recibirán a las Tuzas en el Estadio BBVA a las 19:00 horas. El conjunto regiomontano llega con una ventaja de 1-0 tras imponerse como visitante en la ida.

Más tarde, las Diablas se enfrentarán a las Águilas en el Estadio Nemesio Diez a las 21:10 horas. El América llega con una ventaja de 3-0 lograda en el Estadio Banorte.

¿Dónde ver los partidos de hoy de los cuartos de final?

Los dos partidos se podrán seguir por televisión y plataformas de streaming a través de las siguientes señales:

Rayadas vs. Pachuca: Canal 9, TUDN y ViX.

Toluca vs. América: Canal 9, TUDN y ViX.

¿Cuándo se jugará la semifinal del Apertura 2026 femenil?

Los equipos que avancen a la semifinal del Apertura 2026 Femenil tendrán una pausa en el torneo debido a la actividad de la fecha FIFA, programada del 16 de noviembre al 6 de diciembre, así como el Campeonato Femenino de la Concacaf 2026 en Estados Unidos del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

Por ello, las semifinales de la Liga Femenil se disputarán del 9 al 13 de diciembre próximo.