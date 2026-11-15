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Rayadas vs Pachuca y Toluca vs América: Horarios y Dónde Ver los Cuartos de Final

Los equipos buscan su pase a las semifinales del Apertura 2026 antes de una pausa en el torneo; conoce la razón y los detalles de los juegos de hoy

Final-Liga-Femenil-Clausura 2026América jugó contra Monterrey en la final femenil del Clausura 2026. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com

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