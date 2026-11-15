Difunden Imágenes de la Detención de ‘Lucifer’, Presunto Homicida de 6 en Colima

Encadenado de pies y manos, con la cabeza agachada y escoltados por elementos de la Marina, así terminó Giancarlo “N”, alias “Lucifer” o “El Raptor”, presunto operador regional de una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las imágenes de la detención de Giancarlo “N” comenzaron a circular luego de un operativo coordinado por autoridades federales y estatales. El presunto operador criminal fue capturado y presentado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, señalado por su probable participación como autor intelectual del asesinato de seis personas que trabajaban en una panadería en Colima.

Detención de El Raptor o El Lucifer en Jalisco. Foto: Gabinete de Seguridad

Su captura representa un golpe a la estructura operativa de una célula delictiva que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, mantiene presencia en los estados de Colima y Jalisco.

Giancarlo “N” es señalado por las autoridades como el presunto responsable intelectual de un multihomicidio ocurrido el pasado 2 de septiembre de 2025 en Colima, donde seis trabajadores de una panadería fueron privados de la vida. Este hecho generó consternación por la violencia con la que fue perpetrado y por las características de las víctimas, quienes se encontraban realizando sus actividades laborales.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el detenido también cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Además, es identificado como presunto operador regional de una organización criminal vinculada con el CJNG, a la que se atribuyen diversas actividades delictivas en la región.

Elementos de la Marina custodian a ‘Lucifer’, Presunto Homicida de 6 en Colima. Foto: Gabinete de Seguridad

Así fue el operativo para detener a ‘Lucifer’ en Colima

La captura de Giancarlo “N” fue resultado de un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como corporaciones policiales de Colima y Tlaquepaque, Jalisco.

La coordinación entre las distintas dependencias permitió concretar la detención de quien era considerado un objetivo prioritario para las autoridades debido a su presunta posición dentro de la estructura criminal.

Según los reportes oficiales, Giancarlo “N” era identificado como un generador de violencia de segundo nivel y presunto jefe operativo regional de una célula delictiva relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia principalmente en Manzanillo, Colima, además de operaciones en territorio jalisciense.

Difunden Imágenes de la Detención de ‘Lucifer’ mientras es custodiado por la Marina. Foto: Gabinete de Seguridad

‘Lucifer’, objetivo prioritario por su presunto papel dentro del CJNG

Los informes de inteligencia ubican a alias “Lucifer” como una figura relevante en la coordinación de las actividades de esta organización criminal. Su presunta función como operador regional lo habría colocado en una posición estratégica para dirigir y mantener las operaciones delictivas en ambas entidades.

La detención de Giancarlo “N”, alias “Lucifer” o “El Raptor”, vuelve a colocar bajo la atención pública la violencia vinculada con grupos delictivos en Colima, particularmente en zonas estratégicas como Manzanillo, donde las autoridades mantienen acciones de seguridad e investigación para combatir la operación de organizaciones criminales.

Difunden Imágenes de la Detención de Giancarlo N, alias ‘Lucifer’, Presunto Homicida de 6 en Colima. Foto: Gabinete de Seguridad

TLS