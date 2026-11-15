Seguridad

Difunden Imágenes de la Detención de ‘Lucifer’, Presunto Homicida de 6 en Colima

Giancarlo "N" es considerado por el Gabinete de Seguridad como un generador de violencia de segundo nivel y presunto jefe operativo regional de una célula delictiva

Difunden Imágenes de la Detención de Giancarlo N, alias ‘Lucifer’, Presunto Homicida de 6 en ColimaDifunden Imágenes de la Detención de Giancarlo N, alias ‘Lucifer’, Presunto Homicida de 6 en Colima. Foto: Gabinete de Seguridad

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La captura de 'Lucifer', vinculado al CJNG, revela la lucha contra el crimen en Colima. Acusado de orquestar un multihomicidio, su detención fue un operativo clave.

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