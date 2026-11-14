Seguridad

Detienen en Guadalajara a Giancarlo 'N', Alias el 'Raptor', Presunto Jefe Operativo Regional

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa y es señalado como generador de violencia en Colima y Jalisco

Giancarlo 'N'Detuvieron en Guadalajara a Giancarlo 'N', alias 'Raptor' o 'Lucifer'. Foto: Secretaría de la Marina
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