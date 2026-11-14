Detienen en Guadalajara a Giancarlo 'N', Alias el 'Raptor', Presunto Jefe Operativo Regional

Giancarlo 'N', conocido como 'Raptor' o 'Lucifer', fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante una operación coordinada por autoridades federales y estatales. De acuerdo con la información oficial, es identificado como presunto jefe operativo regional de un grupo delictivo, con presencia en Colima y Jalisco.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Tlaquepaque.

Las autoridades identifican a Giancarlo 'N' como un generador de violencia de segundo nivel. Además, informaron que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

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De acuerdo con el reporte, su captura representa un debilitamiento de la estructura de mando y de las capacidades operativas del grupo delictivo al que presuntamente pertenece.

La operación fue posible mediante labores de inteligencia, lo que permitió ejecutar la detención sin realizar disparos, según la información difundida por las autoridades.