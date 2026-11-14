Vuelca Auto en Iztapalapa; Hay un Hombre Lesionado y Afectaciones Viales

Un automóvil volcó en calles de la colonia Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lo que provocó afectaciones a la circulación mientras los equipos de emergencia realizan las labores para retirar la unidad.

Elementos de la Policía de la Ciudad de México acudieron al lugar para resguardar la zona y evitar nuevos incidentes. También arribaron paramédicos, quienes brindaron atención a un hombre que resultó lesionado durante el accidente.

Por su parte, bomberos de la capital realizan los trabajos para retirar el vehículo, que quedó volcado sobre los carriles centrales de la vialidad. Estas maniobras generan complicaciones para los automovilistas que circulan por el punto.

Ante el incidente, se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados.

Como alternativa vial se encuentra Periférico y Canal de San Juan, por lo que se sugiere anticipar los recorridos mientras concluyen las labores de emergencia y se restablece la circulación en la zona.

Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre las causas que provocaron la volcadura.