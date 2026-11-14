Accidentes

Vuelca Auto en Iztapalapa; Hay un Hombre Lesionado y Afectaciones Viales

Bomberos capitalinos realizan los trabajos para retirar el vehículo, que quedó volcado sobre los carriles centrales de la vialidad

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