Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 14 de Noviembre de 2026

Si tienes previsto viajar por carretera este sábado 14 de noviembre de 2026, toma precauciones, ya que algunas vías de México presentan afectaciones por accidentes, cierres parciales, reducción de carriles y congestión vehicular.

Las incidencias pueden provocar retrasos en los traslados, por lo que es importante revisar las condiciones de circulación antes de salir. Además, las marchas y movilizaciones previstas en distintos puntos del país podrían generar complicaciones viales.

La Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantienen el reporte de las condiciones en autopistas y carreteras, así como los avisos sobre accidentes y trabajos que afectan el tránsito.

Para evitar contratiempos, consulta las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, anticipa tus recorridos y considera tiempo adicional para llegar a tu destino.

Carreteras Bloqueadas en México Hoy Sábado

12:11 horas. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 365. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos.

12:01 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, km 83, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

11:51 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 81, dirección Magdalena. Reducción de carriles por atención de incidente (automóvil con falla mecánica). Maneja con precaución.

11:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

11:42 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, km 83, dirección Puebla. Se restablece la circulación. El personal continúa con la atención del accidente, por el momento sin afectar los carriles de rodamiento.

11:24 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Paso del Toro. La incidencia ha sido atendida. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

11:23 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 258, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

11:10 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 83, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).

11:03 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Continúa carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

10:59 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Paso del Toro. Registra carga vehicular en ambos sentidos, por atención de incidencia. Maneja con precaución.

09:39 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Puebla, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

09:30 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Querétaro - Irapuato, del km 35 al 36. Circulación en contraflujo por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos.

09:05 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 161, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra semoviente). Maneja con precaución.

08:51 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 92, dirección Colima. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

08:27 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 27, dirección Acayucan. Se restablece la circulación de manera intermitente. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

08:22 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 212, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente. Maneja con precaución.

07:58 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 11, dirección Cosoleacaque. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

07:52 horas. Taxi se Impacta contra Rejas de Clínica del IMSS en Plaza Aragón, Edomex

07:46 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 11, dirección Cosoleacaque. Cierre a la circulación por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

07:37 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

07:15 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 92, dirección Colima. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

07:06 horas. En Estado de México se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 022+000 de la carretera Texcoco-Ecatepec dirección a Texcoco, Edo. de Méx.

07:01 horas. Vuelca combi de pasajeros; hay 6 lesionados. Bomberos de la Ciudad de México atendieron un accidente vehicular en la colonia Adolfo López Mateos, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde un automóvil particular chocó contra una combi y provocó que volcara sobre su costado izquierdo. Seis pasajeros resultaron lesionados y recibieron atención en el lugar, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

06:36 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 47, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). En la zona se registra carga vehicular.

06:29 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 258, dirección Acatzingo. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

06:26 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 21, dirección Nuevo Teapa. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

06:15 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 28, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Maneja con precaución.

06:04 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 75, dirección Irapuato. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.