Movilidad

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 14 de Noviembre de 2026

Las incidencias pueden provocar retrasos en los traslados, por lo que es importante revisar las condiciones de circulación antes de salir

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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