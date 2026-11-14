Zelenski: EUA Planteó a Ucrania Ceder Territorio a Cambio de Entrar a la OTAN

En la pasada reunión tripartita en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, por primera vez Estados Unidos planteó la posibilidad de que Ucrania se retiré del Donbás, lo ceda a Rusia y con ello pueda entrar a la OTAN.

Así lo dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante un encuentro con periodistas, el tema más polémico en esta guerra que ya va para cinco años.

Dijo que Estados Unidos propuso ceder territorio y que Kiev negocia garantías de seguridad "concretas" como fortalecer a su ejército y apoyo financiero.

"Los estadounidenses plantearon una pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?'. Era la primera vez que se planteaba", afirmó Zelenski a los periodistas el viernes con la condición de no publicar las declaraciones hasta el sábado.

Añadió que Ucrania debate "garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE". Si los países occidentales las confirman, "entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta", dijo.

"Estamos discutiendo con los socios un paquete de seguridad integral que nos puedan ofrecer durante las negociaciones: garantías de seguridad específicas de la OTAN y de la UE, un ejército ucraniano fuerte -y esto quiere decir una cantidad apropiada de personal, armas, apoyo financiero por un periodo de tiempo- y el Plan de Prosperidad", agregó.

Con respecto a la posibilidad de canjear parte del territorio ucraniano por un ingreso en la OTAN, Zelenski señaló que no se trata de una decisión que le corresponda tomar a él, aunque no rechazó de plano la posibilidad.

"Yo no tengo derecho de decidir a discreción. Pero necesitamos detalles, que todavía no están disponibles, y todo esto está siendo debatido ahora mismo", resaltó.

Incluso si Ucrania aceptara esta opción, esto no implicaría que fuese a reconocer oficialmente la soberanía rusa sobre los territorios que han sido ocupados por las fuerzas de Moscú, recalcó el presidente, que dejó entrever que sí podría aceptarla de facto.

Zelenski argumentó que una adhesión a la OTAN sería una garantía de seguridad importante debido a la cláusula de defensa colectiva.

Pero indicó que por el momento Washington había ofrecido sólo garantías "similares" a los artículos 4 y 5 de la Carta de la Alianza, lo que no implica la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno.

Por otro lado, el presidente aseguró que no aceptaría bajo ningún concepto la posibilidad de anclar en la constitución un posible estatus neutral de Ucrania, como reclama Moscú.

"No estamos en la OTAN de todas formas. Si la neutralidad implica no estar en la OTAN, ya nos encontramos en ese estatus. ¿Y qué protegerá entonces nuestra seguridad a largo plazo?", afirmó.

ICM