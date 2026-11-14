Internacional

Zelenski: EUA Planteó a Ucrania Ceder Territorio a Cambio de Entrar a la OTAN

El presidente ucraniano no rechazó la idea de inmediato y la pondría a consideración de sus colegas y de la sociedad

Volodimir Zelenski habló sobre la propuesta de Estados Unidos para avanzar en el fin de la guerra con RusiaVolodimir Zelenski habló sobre la propuesta de Estados Unidos para avanzar en el fin de la guerra con Rusia. Foto: Reuters

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