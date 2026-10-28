Internacional

Asegura Trump Que Pronto Se Organizará Una Reunión entre Putin y Zelenski

Sin dar mayores detalles, el mandatario estadounidense sigue en su campaña de mediar la paz entre Rusia y Ucrania

El presidente Donald Trump informó de una posible reunión entre Putin y Zelenski. Foto: ReutersEl presidente Donald Trump informó de una posible reunión entre Putin y Zelenski. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+