Asegura Trump Que Pronto Se Organizará Una Reunión entre Putin y Zelenski

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que "muy pronto" se organizará un encuentro entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, con el fin de dar pasos hacia la paz entre Moscú y Kiev.

El anuncio se dio en momentos en que el gobierno del magnate republicano intensifica los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre ambas naciones, iniciada hace casi cinco años.

"Muy pronto se organizará una reunión y creo que se podrían lograr grandes avances", dijo Trump a los periodistas.

Hace unos días, por separado, tanto Putin como Zelenski señalaron que las conversaciones podrían efectuarse en noviembre. Incluso Moscú afirmó que se celebrarían en Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, la reunión cara a cara luce complicada, pues Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha rechazado reunirse con Zelenski e insiste en que Moscú pretende tomar el resto del este ucraniano.

Esta situación, obviamente, ha sido descartada por el mandatario ucraniano, quien busca llegar a la mesa sin la carga de tener que ceder territorio.

Ahora bien, el papel de Trump es de protagonista, ya que llegó al poder en enero de 2025 con la promesa de terminar con esa guerra en 24 horas, pero tras un año de negociaciones no se registraron avances, mientras el conflicto se cobra miles de vidas.

Trump en las últimas semanas se ha distanciado de Zelenski para acercarse a Putin, con un acuerdo para comprar diésel ruso buscando reducir los precios del combustible, que se dispararon por su guerra en Irán.

Eso provocó un acercamiento del presidente de Ucrania con los países de la OTAN, a los que Trump ha criticado por no apoyar a Estados Unidos en su guerra con Irán.

Mientras tanto, queda constancia del interés de EUA de acabar con esta guerra, a tal grado que el enviado de la Casa Blanca para solucionar el conflicto, Steve Witkoff, se reunió la semana pasada con ambas partes para alcanzar un acuerdo de paz.

ICM