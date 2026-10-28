Internacional

Ante Bruma Tóxica, en Indonesia Habilitan Camiones para Dar Sesiones de Oxígeno

El cielo se pinta de naranja y amarillo por el denso humo dejado por incendios forestales que ya han provocado problemas respiratorios a miles de personas

Dos mujeres reciben una sesión de oxígeno en Palangka Raya, Indonesia. Foto: ReutersDos mujeres reciben una sesión de oxígeno en Palangka Raya, Indonesia. Foto: Reuters

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