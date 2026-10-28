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Más de 100 Mil Personas Acudieron al Show Run de Checo Pérez: Fotos y Videos del Evento

El piloto mexicano dio unas vueltas de exhibición en su monoplaza Cadillac en el Paseo de la Reforma

Checho Pérez en Reforma

Checo Pérez participó en el Show Run en Paseo de la Reforma. Foto: N+

Cadillac

El piloto mexicano dio unas vueltas de exhibición en su monoplaza Cadillac en el Paseo de la Reforma. Foto: N+

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