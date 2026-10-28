Más de 100 Mil Personas Acudieron al Show Run de Checo Pérez: Fotos y Videos del Evento

En el marco del Gran Premio de México 2026, que se correrá el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la escudería Cadillac organizó una exhibición en la que el piloto mexicano Checo Pérez condujo su monoplaza por Paseo de la Reforma, desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que la exhibición del piloto mexicano reunió a más de 100 mil personas y concluyó con saldo blanco.

Cientos de personas fueron a Paseo de la Reforma para ver a Checo Pérez. Foto: N+

Esta no es la primera vez que 'Checo' Pérez se sube a un monoplaza de Fórmula 1 para recorrer la principal avenida de la Ciudad de México. En 2021, el Show Run de Red Bull (escudería a la que pertenecía en ese entonces el mexicano) se llevó a cabo durante la mañana del miércoles 3 de noviembre, cuatro días antes de la carrera de ese año y reunió a cerca de 130 mil personas.

La escudería Cadillac detalló que el horario en el que se llevará a cabo el Show Run será de las 10:00 a las 12:30 horas de este miércoles. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales. Miles de aficionados se congregaron desde las 6:00 de la mañana en Paseo de la Reforma para esperar al piloto mexicano.

Así se ve Paseo de la Reforma este miércoles por el Show Run de Checo Pérez. Foto: N+

El evento comenzó después de las 10:20 horas. Algunos espectadores que no consiguieron un lugar en las zonas habilitadas buscaron otros puntos para observar la exhibición, incluso desde escaleras y árboles. Otros llevaron bancos para mejorar su visibilidad y registrar el recorrido con fotografías y videos.

Checo Pérez realizó donas con el monoplaza de Cadillac. La maniobra, que consiste en hacer girar el vehículo sobre su propio eje y dejar marcas circulares de neumáticos sobre el pavimento, emocionó a los aficionados que acudieron a la exhibición.

Alrededor de las 11:52 horas, realizó donas por tercera ocasión, la maniobra provocó gritos y ovaciones entre los aficionados reunidos cerca del Ángel de la Independencia.

Después de las 12:15 horas, el piloto mexicano se acercó a sus seguidores para firmar algunos de los objetos que llevaron para obtener un recuerdo del encuentro. El piloto se despidió del público entre muestras de cariño de quienes esperaron desde temprano para verlo de cerca.

Checo Pérez hizo una maniobra de donas. Foto: Gobierno de la CDMX

¿Qué calles de la Ciudad de México están cerradas por el Show Run de Checo Pérez?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó 102 elementos para el evento “Show Run de la Escudería Cadillac F1 Team”, que se realiza sobre Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc. Te indicamos las rutas alternas que puedes usar: ¿Sigue Cierre en Reforma Hoy? Alternativa Vial al 'Show Run' de Checo Pérez.

Checo Pérez se despidió de sus fans, quienes se reunieron en Paseo de la Reforma este miércoles. Foto: N+

"El dispositivo de seguridad comenzará desde las primeras horas del miércoles 28 de octubre, mientras que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas", informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

También, los efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevaron a cabo labores de vialidad para agilizar la movilidad de automovilistas y peatones, así como para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos en las vías de acceso, antes, durante y después del evento.

Al concluir las actividades, inició el desmontaje de vallas, escenario y demás estructuras instaladas, con el objetivo de liberar progresivamente la vialidad y restablecer la circulación en la zona.

FBPT