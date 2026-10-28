Internacional

Afirman que Flávio Bolsonaro Cruzó a Argentina para Volar a Ecuador

El excandidato presidencial y su familia viajan a Guayaquil en un avión privado y se prevé que después vayan a Estados Unidos, cuyo gobierno prometió extenderles visas

BolsonaroBolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta. Foto: Reuters.

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