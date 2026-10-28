Afirman que Flávio Bolsonaro Cruzó a Argentina para Volar a Ecuador

El senador brasileño Flávio Bolsonaro viaja este miércoles a Ecuador desde Argentina, a donde huyó de Brasil tras perder las presidenciales contra Lula, informó el gobierno argentino.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigacion por lavado de dinero.

Bolsonaro, de 45 años, cruzó la frontera terrestre con Argentina "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal", según un comunicado en X de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", según la misma fuente.

"A las 22:50 hs del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes.

"Por su parte, a las 23:30 hs (hora local, 20:30 de CDMX), la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo", señaló la dependencia del gobierno derechista de Javier Milei.

Según medios estadounidenses que citaban fuentes anónimas, Flávio Bolsonaro había llegado el martes a Estados Unidos. Aunque varios portales retomaron esta información, todo apunta a que fue una imprecisión.

La administración Trump dijo que concedería visado al derrotado candidato y su familia, según una alta fuente del Departamento de Estado, sin precisar su paradero.

Sin embargo, el avión que lleva a Bolsonaro a Guayaquil despegó de la localidad argentina de Puerto Iguazú en Misiones (noreste) pasada medianoche, según el sitio Flight Radar. Se desconoce por ahora si el destino final de Bolsonaro es Estados Unidos.

El medio argentino La Nación confirmó que el excandidato presidencial, su esposa Fernanda y sus dos hijas, Carolina y Luiza, se trasladan a bordo de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW.

La aeronave estuvo retenida 24 horas en el Aeropuerto Internacional Cataratas de Iguazú, luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil le negara la autorización para despegar rumbo a Miami, según el medio local Misiones Online.

La misma fuente reportó que la negativa provocó una fuerte discusión entre el piloto y funcionarios de la autoridad aeronáutica. Presuntamente, no se detalló el registro de pasajeros y solo se indicó que viajarían tres tripulantes y cuatro personas.

Tras el arribo de Bolsonaro y su familia, el jet partió hacia la nación gobernada por Daniel Noboa. El mandatario ecuatoriano reconoció la victoria de Lula, aunque también es estrecho aliado de Trump, por lo que estaría en una encrucijada diplomática ante el arribo del senador brasileño, ya sea que le permita seguir al país norteamericano o si decide frenarlo.

Los medios argentinos han informado que Baires Fly es una empresa argentina de aviación privada fundada en 1996, vinculada al empresario Fred Machado a través de su socio Sergio Daniel Mastropietro y relacionada con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, está bajo investigación judicial por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladó a Tapia a Washington en diciembre pasado para el sorteo del Mundial 2026.

El lunes, Flávio Bolsonaro dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo".

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Trump es aliado de la familia Bolsonaro y el lunes denunció que las elecciones de Brasil habían sido "amañadas".

Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Lula dijo el martes no tener "informaciones precisas" sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería "vergonzosa", durante su fiesta de 81 cumpleaños en Brasilia.

"Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos", cargó el presidente reelecto durante el festejo con miembros de su gobierno y simpatizantes.

Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en su campo.

"No tenemos todavía noticias de su paradero", dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

"Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos", añadió.

Al denunciar el lunes que se le había prohibido dejar el país, el conservador negó cualquier intención de partir.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", dijo en un video.

Afirmó además que pretendía ser el jefe de la oposición al gobierno de Lula.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado en el Congreso brasileño, está radicado en Estados Unidos donde ejerce de enlace con la administración de Trump.

Eduardo dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

Había prometido que en caso de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

Jair Bolsonaro, que como su hijo tampoco reconoció su derrota electoral, partió a Estados Unidos en vísperas de la asunción de su rival izquierdista. Volvió al cabo de tres meses.

ASJ