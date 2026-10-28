Política

Turnan a Jucopo Notificación para Iniciar Proceso de Nueva Presidencia del INE

Quien reciba el nombramiento de San Lázaro permanecerá en el cargo hasta el año 2032, fecha en la que concluiría el periodo de Taddei

Raúl BolañosQuien reciba el nombramiento de San Lázaro permanecerá en el cargo hasta el año 2032, fecha en la que concluiría el periodo de Taddei. Foto: Cuartoscuro.

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