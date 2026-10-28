Turnan a Jucopo Notificación para Iniciar Proceso de Nueva Presidencia del INE

La Cámara de Diputados fue notificada del nombramiento provisional de la consejera Blanca Cruz como presidenta del INE y turnó el oficio a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con lo que iniciarán los preparativos para emitir la convocatoria para elegir a quien sustituirá a Guadalupe Taddei.

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Cámara baja, dijo que recibió el documento que permitirá arrancar con el proceso para buscar a quien deberá concluir el cargo de la titularidad del órgano electoral, luego de la renuncia de la sonorense, quien se vio obligada a dimitir en medio de escándalos de presunta corrupción.

"Recibí la notificación oficial del Consejo General del @INEMexico sobre la designación de la consejera Blanca Yassahara Cruz García como Consejera Presidenta Provisional del INE, misma que turné a la JUCOPO para los efectos conducentes", publicó en su cuenta de X.

"Desde la Cámara de @Mx_Diputados iniciaremos el proceso para designar a quien concluya el encargo, con apego a la ley, transparencia y responsabilidad institucional", añadió.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, dijo previamente que la notificación era un paso clave para la renovación en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

La noche de este martes, Blanca Cruz rindió protesta para el interinato, tras ser electa en una votación unánime del Consejo General del INE, compuesto por 10 integrantes. Consejeros y representantes de los partidos políticos le manifestaron su respaldo.

Una vez que concluyó la sesión se firmó el acuerdo aprobado por el Consejo General y de inmediato se notificó a la Cámara de Diputados.

Quien reciba el nombramiento de San Lázaro permanecerá en el cargo hasta el año 2032, fecha en la que concluiría el periodo de Taddei.

En conferencia, Monreal dijo este martes que la próxima semana se prevé discutir y aprobar la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del Consejo General del INE.

El proceso contempla que los coordinadores parlamentarios revisen el proyecto de convocatoria y propongan modificaciones. Además, la Cámara de Diputados designará a tres integrantes del Comité de Evaluación, encargado de analizar los perfiles de quienes aspiren al cargo.

El jefe de la bancada morenista aseguró que buscarán consensos, pero, si no los alcanzan, recurrirán a los mecanismos de votación previstos en la Constitución y la ley.

El pasado domingo, tras el anuncio de la renuncia de Taddei, el legislador anticipó que el proceso para la nueva consejería tardaría de cuatro a cinco semanas.

Ayer, la mayoría de la Jucopo aceptó la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la propia Junta, para informar sobre presuntas irregularidades de Taddei.

El diputado zacatecano señaló que la renuncia de la sonorense no la exime de posibles responsabilidades técnicas, financieras o penales y consideró que la UIF, la Auditoría Superior de la Federación, el OIC y la Fiscalía General de la República deben intervenir en las investigaciones.

ASJ