¿Cuánto Tiempo Estará Blanca Cruz al Frente del INE como Presidenta Provisional?

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, esta noche, Blanca Yassahara Cruz García, tomó protesta como presidenta provisional del INE. ¿Cuánto tiempo estará al frente del instituto que organiza los comicios electorales en México?

En conferencia de prensa previo a su designación, la consejera aseguró que inició con una renovación de cargos de decisión institucional.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, indicó que cualquier irregularidad será investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso. "La autonomía del INE no significa ausencia de controles; exige sí responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, afirmó.

La participación de Blanca Cruz al frente del INE es provisional. Esto, debido a que, la Cámara de Diputados deberá iniciar el proceso para designar a la nueva presidencia del instituto, lo cual debe ocurrir “en el más breve plazo”, como establece la ley.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, este proceso podría llevar de 4 a 5 semanas, que sería el tiempo estimado que Blanca Cruz esté al frente del INE de forma provisional.

El Pleno tiene que emitir un acuerdo y publicar una convocatoria abierta a las personas interesadas. Después, se integra un Comité Técnico de Evaluación de cinco personas: tres designadas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por lo tanto, este Comité se encargará de revisar a las personas aspirantes y seleccionar los cinco perfiles mejor evaluados. Esa lista servirá para que la JUCOPO busque acuerdos para presentar una candidatura ante el Pleno.

La persona que sea seleccionada deberá obtener el voto de las dos terceras partes de los y las diputadas presentes. En caso de que no se alcance esa mayoría, la designación sería mediante la insaculación, es decir, por sorteo entre los cinco finalistas.

Es importante destacar que, si la Cámara de Diputados no realiza el sorteo dentro del plazo establecido, le tocará hacerlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La persona que quede al frente del INE concluirá el periodo para el que fue elegida la anterior presidenta, es decir, hasta 2032.

EPP