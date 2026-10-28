Política

¿Cuánto Tiempo Estará Blanca Cruz al Frente del INE como Presidenta Provisional?

La elección fue por los 10 consejeros del instituto tras la renuncia de Guadalupe Taddei

Cuánto tiempo estará al frente del INE Blanca CruzCuartoscuro
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