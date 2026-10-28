¿Quiénes son los Funcionarios del INE que Renunciaron tras la Salida de Guadalupe Taddei?

Tras la renuncia de la consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei por presuntos actos de corrupción, hoy se perfila en sesión extraordinaria que sea designada como consejera Presidenta provisional a Blanca Cruz.

Esta tarde en conferencia de prensa, la consejera Blanca Cruz, dio a conocer que tres funcionarios del INE presentaron su renuncia. Se trata de las personas titulares de las Unidades Técnicas de Servicios de Informática (UTSI), y de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND); así como de quien ocupaba la responsabilidad de Recursos Materiales y Servicios en la Dirección Ejecutiva de Administración.

Se trata de José Alberto Pérez de Achar, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI).

Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND).

Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración

Taddei presentó por escrito su dimisión ante la Cámara de Diputados, con efectos a partir del 26 de octubre. Fue designada consejera Presidenta en abril de 2023, para un periodo que debía extenderse hasta 2029. Su renuncia se dio en medio de señalamientos de irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés con proveedores del instituto.

Blanca Cruz advirtió en conferencia: “cuando sea definida la presidencia que tenga las capacidades para continuar, se revisarán los perfiles que tengan algún tipo de señalamiento para tomar decisiones colegiadas y posiblemente no serían las únicas renuncias".

Señaló que se revisará el desempeño de quienes ocupan puestos directivos, y que se analizarán los perfiles con señalamientos. Esta revisión se coordinará con la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control.

“Sin anticipar responsabilidades ni emitir juicios sobre persona alguna”, aclaró.

Esto como parte del proceso de la recuperación plena de la colegialidad como principio de conducción institucional, al considerar que el INE debe fortalecerse a partir de la deliberación plural y de la toma de decisiones compartida.

“El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad, su fortaleza radica en un Consejo General plural, donde las diferencias enriquecen la deliberación y los acuerdos expresan una responsabilidad compartida”, señaló.

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