Política

¿Quiénes son los Funcionarios del INE que Renunciaron tras la Salida de Guadalupe Taddei?

La renuncia de la exconsejera Presidenta se dio en medio de señalamientos de irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés

Quienes Renunciaron al INE tras Salida de TaddeiCuartoscuro
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