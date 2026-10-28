Política

Senado Aprueba en lo General y Particular la Ley de Ingresos de la Federación 2027

El paquete fiscal prevé recursos por más de 10.6 billones de pesos y permite al Gobierno federal contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda interna neta

Senado Aprueba en lo General y Particular la Ley de Ingresos de la Federación 2027Foto: Cuartoscuro
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