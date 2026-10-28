Senado Aprueba en lo General y Particular la Ley de Ingresos de la Federación 2027

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que proyecta una recaudación y financiamiento por 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos, además de autorizar un límite de endeudamiento interno neto de hasta un billón 700 mil millones de pesos.

La votación se realizó este martes 27 de octubre de 2026. En lo general, el dictamen recibió 79 votos a favor y 34 en contra; en lo particular, obtuvo 75 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención.

La legislación establece las fuentes de recursos con las que el Gobierno federal financiará sus actividades durante el próximo año. El documento está integrado por cuatro capítulos, 34 artículos y 30 disposiciones transitorias. Contempla su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

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De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, el proyecto estima que la principal fuente de recursos serán los impuestos, con una recaudación de 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos.

El resto de los ingresos previstos se distribuye en distintas categorías: 702 mil 564.7 millones de pesos por cuotas y aportaciones de seguridad social; 177 mil 185.9 millones por derechos, y 329 mil 479.8 millones por aprovechamientos.

Además, se calculan ingresos por un billón 457 mil 539.9 millones de pesos por venta de bienes, prestación de servicios y otros conceptos, así como un billón 479 mil 959.2 millones derivados de financiamientos.

En conjunto, las estimaciones suman 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

La Ley de Ingresos autoriza al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a contratar un endeudamiento interno neto de hasta un billón 700 mil millones de pesos.

El documento también establece límites de financiamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de un techo de endeudamiento neto de 3 mil 500 millones de pesos para el Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la discusión en el Senado, el nivel de endeudamiento previsto generó diferencias entre los grupos parlamentarios. Legisladores del bloque oficialista defendieron las estimaciones de ingresos, mientras que integrantes de la oposición cuestionaron los compromisos financieros contemplados.

Con el aval de la Cámara alta, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 concluye su trámite legislativo ordinario en el Congreso y continúa el proceso constitucional correspondiente para su promulgación y publicación.

PT