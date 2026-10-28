Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos en Col. Valle Soleado en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades resguardon el cruce de las calles Valle Alto y Valle de México para investigar este ataque armado

Calle acordonadaAutoridades investigan el ataque armado contra un hombre. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+