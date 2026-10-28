Hombre es Asesinado a Balazos en Col. Valle Soleado en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Valle Alto y Valle de México, en la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Vecinos de inmediato reportaron al situación luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar llegaron de inmediato elementos de la Policía de Guadalupe, quienes localizaron el cuerpo de un hombre al exterior de un domicilio.

Elementos de seguridad de inmediato resguardaron el punto para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) localizaron al menos 8 casquillos de bala sobre la carpeta asfáltica.

La persona fallecida fue identificada como Juan Javier, de 53 años de edad, quien presuntamente tenía antecedentes penales. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre esta ejecución.

Hasta el momento no se han reportado detenciones o si los presuntos agresores ya fueron identificados. Vecinos de la colonia Valle Soleado pidieron a las autoridades que se realicen más recorridos de seguridad en este punto para evitar que se sigan registrando este tipo de actos.