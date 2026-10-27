Motociclista Muere Arrollado por Tráiler en Av. Ruiz Cortines en Guadalupe, NL

Un motociclista murió luego de ser arrollado por un camión de carga cuando circulaban sobre la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con López Mateos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Al llegar al lugar, elementos de seguridad localizaron el cuerpo de la víctima a unos 15 metros de donde quedó el camión de carga. La motocicleta en la que viajaba terminó completamente destruida, luego de quedar aplastada por las llantas delanteras del tráiler. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado por las autoridades.

Elementos de seguridad de inmediato resguardaron el punto donde ocurrió el percance para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar como sucedieron los hechos. La medida provocó que se registrara tráfico lento en este punto.

Hasta el momento el motociclista fallecido no ha sido identificado, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles al respecto. En el lugar también quedó bajo resguardo la cabina del tráiler que terminó por arrollar a la víctima, pero no se especificó su hubo detenidos.

Para ayudar en la circulación vehicular, autoridades de tránsito habilitaron los carriles de la Ecovía. Elementos pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas y evitar este punto, así como no detener la marcha al acercarse a esta área para evitar que sigan registrando filas largas de automóviles.