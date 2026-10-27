Accidentes

Motociclista Muere Arrollado por Tráiler en Av. Ruiz Cortines en Guadalupe, NL

La motocicleta quedó aplastada por las llantas delanteras del camión de carga, sobre el cruce de López Mateos

Motocicleta arrolladaLa motocicleta quedó aplastada por el tráiler. Foto: Cemar NL

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+