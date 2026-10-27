Localizan a Samuel Cardona, Activista de 'Un Río en el Río' en Monterrey, Nuevo León

Ya fue localizado Samuel Cardona Garza, activista de 'Un Río en el Río’, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, después de más de 10 días de permanecer en calidad de desaparecido.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la localización con vida de Samuel Cardona Garza de 34 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el pasado 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con las autoridades estatales, el activista Samuel Cardona fue encontrado aparentemente en buen estado de salud, sin huellas de violencia y está a reserva de un examen médico para confirmar esta información.

Hasta el momento, no han dado a conocer dónde fue encontrado ni los detalles de su desaparición. Mientras tanto, la Fiscalía General e Justicia de Nuevo León ya desactivó su reporte de búsqueda.

De igual manera, compañeros de la asamblea ‘Un Río en el Río’, movimiento del cual forma parte el activista Samuel Cardona, para luchar por la defensa y conservación del Río Santa Catarina, compartió la noticia de su localización con vida a través de sus redes sociales, donde agradecieron el apoyo de la ciudadanía, colectivos, autoridades y medios de comunicación que se sumaron a la búsqueda y compartieron su ficha.

SHH