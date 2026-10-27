Desaparecidos

Localizan a Samuel Cardona, Activista de 'Un Río en el Río' en Monterrey, Nuevo León

Autoridades estatales confirmaron la localización del activista Samuel Cardona después de más de 10 días desaparecido

Samuel CardonaFoto: @scardona92

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