¿Qué se Sabe Sobre la Localización del Activista Samuel Cardona en Monterrey?

El activista Samuel Cardona Garza fue localizado con vida el martes 27 de octubre, después de permanecer en calidad de desaparecido por más de 10 días en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Fueron autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quienes confirmaron el hallazgo del activista miembro de la asamblea ‘Un Río en el Río’ y ‘Noreste Sin Fracking’. De acuerdo con lo informado, Samuel fue encontrado aparentemente en buen estado de salud y sin huellas de violencia.

Hasta el momento, no han dado más detalles sobre su localización ni de cómo ocurrió su desaparición. Según el reporte de búsqueda, que ya fue desactivado por las autoridades, Samuel Cardona, de 34 años de edad, fue visto por última vez el pasado 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Se sigue a la espera de que las autoridades informen las condiciones en las que se dio la desaparición del activista en Monterrey, quién está a reserva de un examen médico que confirme que se encuentra en buen estado de salud.

Compañeros de Samuel, de la asamblea ‘Un Río en el Río’, compartieron la noticia a través de redes sociales y agradecieron a el apoyo de la ciudadanía, colectivos, autoridades y medios de comunicación que se sumaron a la búsqueda y compartieron su ficha.

SHH