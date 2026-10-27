Desaparecidos

¿Qué se Sabe Sobre la Localización del Activista Samuel Cardona en Monterrey?

El defensor del Río Santa Catarina fue encontrado después de permanecer más de 10 días en calidad de desaparecido

Samuel Cardona activista de MonterreySamuel Cardona, activista de Monterrey. Foto: @scardona92

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Caso Samuel Cardona: ¿Qué se Sabe sobre la Localización del Activista de 'Un Río en el Río' en Monterrey? | N+