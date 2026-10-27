Atropellan a Estudiante de la Preparatoria 8 en Guadalupe, NL; Realizan Protestas

El hombre que presuntamente atropelló a una estudiante de la Preparatoria 8 de la UANL y huyó del lugar fue detenido por las autoridades en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El momento del percance quedó captado por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al supuesto responsable.

El atropello ocurrió el pasado sábado en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Lerdo de Tejada, cuando la estudiante, identificada como Vivian, fue impactada por el conductor de una camioneta.

Tras el accidente, el automovilista se dio a la fuga, mientras que la joven fue auxiliada por paramédicos de Cruz Verde y fue trasladada al Hospital Universitario, donde permanece en estado grave debido a las lesiones que sufrió.

Para localizar al conductor, las autoridades utilizaron las cámaras de vigilancia del C4, mediante las cuales dieron seguimiento a la camioneta. El hombre habría circulado por distintas calles para alejarse del lugar del accidente y evitar ser localizado.

Fue hasta el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Cerro del Peñón donde autoridades lograron arrestar al conductor. El detenido fue identificado como Luis Ángel, de 26 años años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades pertinentes para que se determine su situación legal.

A dos días de este atropello, madres de familia y estudiantes de la Prepa 8 cerraron la vialidad en la avenida Benito Juárez y Lerdo de Tejada en forma de protesta para exigir justicia por la estudiante. Los manifestantes pidieron que se esclarezcan los hechos y que el caso no quede sin consecuencias, luego de que Vivian resultara gravemente lesionada.