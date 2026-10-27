Seguridad

Atropellan a Estudiante de la Preparatoria 8 en Guadalupe, NL; Realizan Protestas

Madres y estudiantes realizaron bloqueo sobre la avenida Benito Juárez en forma de protesta para exigir justicia por la adolescente arrollada

ProtestaMadres y estudiante realizaron bloques para exigir justicia. Foto: N+

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