Internacional

EUA Desarticula Red que Enviaba Autos Robados a Cárteles Mexicanos a Través de El Paso, Texas

De ser declarados culpables los 13 acusados enfrentarían hasta 10 años en una prisión federal en Estados Unidos

EUA Desarticula Red que Enviaba Autos Robados por El Paso a Cárteles MexicanosDepartamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: Reuters

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