EUA Desarticula Red que Enviaba Autos Robados a Cárteles Mexicanos a Través de El Paso, Texas

Autoridades federales de Estados Unidos anunciaron que 13 personas fueron acusadas de presuntamente transportar vehículos robados desde distintas partes del suroeste del país hacia México, a través de El Paso, Texas.

La investigación denominada "Operación Southbound Takedown", comenzó en la primavera de 2026, después de que agentes federales y fiscales identificaron vehículos sustraídos, tanto particulares como de alquiler, que, al parecer, eran entregados a miembros de organizaciones criminales en México.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia se precisó que fueron recuperados 29 vehículos, valuados en cerca de 1.14 millones de dólares. Los fiscales alegaron que se utilizaban para apoyar las operaciones diarias de cárteles mexicanos, varios de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Cada uno de los detenidos enfrenta cargos por el transporte interestatal de bienes robados, según la Fiscalía Federal de Estados Unidos. Entre los acusados se encuentran:

Kimberly Aguilar, ciudadana estadounidense, imputada el 25 de marzo y actualmente bajo custodia estatal.

Marty Gerardo Jr., ciudadano estadounidense, imputado el 22 de julio y actualmente bajo custodia estatal.

David Monarrez

Cesar David Díaz

Sinuhe Baltizar López

Christopher René Reyes

Ángel Antonio Flores

Aaron Fernando Luna-Evans

Amy Foote

James Dewey Garrett

Hilario Abraham Morales

Pablo Frías, ciudadano mexicano y residente permanente legal.

Pilar Bernabeth Méndez Rivas, ciudadana mexicana con tarjeta de cruce fronterizo.

Los otros 11 acusados fueron imputados y detenidos entre el 22 de julio y el 19 de octubre, informaron las autoridades. Nueve de ellos son ciudadanos estadounidenses.

Hasta el momento la investigación continúa en curso y el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin Simmons, advirtió a la población que no colabore con organizaciones criminales en el transporte de vehículos robados hacia México. “A cualquiera que esté considerando transportar vehículos robados a México: no lo haga”, declaró el fiscal federal Simmons.

“Estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su deseo de ganar dinero rápido para expandir sus operaciones delictivas; operaciones que incluyen el tráfico de personas, la extorsión, el narcotráfico e incluso el asesinato. Quedan advertidos: si brindan apoyo a estos cárteles, muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, transportando vehículos robados fuera del país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”.

Se informó que la investigación abarca tanto Estados Unidos como México y continúa activa. Los sospechosos enfrentan hasta 10 años de prisión. De ser declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 10 años en una prisión federal. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos (U.S. Sentencing Guidelines) y otros factores establecidos por la ley.

Los fiscales federales adjuntos John Johnston y Andres Ortega están a cargo de la acusación en este caso.

HVI