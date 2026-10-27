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Jay-Z Presentará el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2027 de la NFL

El evento deportivo se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California

Jay-Z, rapero y magnate musicalJay-Z, rapero y magnate musical. Foto: AFP | Archivo

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El Super Bowl 2027 se acerca y Jay-Z podría ser el elegido para el show de medio tiempo. Conoce más sobre los preparativos de este gran evento.

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