Jay-Z Presentará el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2027 de la NFL

El Super Bowl 2027 está a cuatro meses de distancia, sin embargo, ya comenzaron los preparativos para el evento más importante de la NFL (National Football League, por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que los partidos de la NFL se ven en casi 200 países y en 25 idiomas. Además de lo deportivo, el Super Bowl cuenta con el show de medio tiempo que atrae a millones de personas, sean o no aficionados del futbol americano.

El año pasado, el Super Bowl LX tuvo en promedio 124.9 millones de espectadores en Estados Unidos, y el medio tiempo de Bad Bunny, 128.2 millones; ambos obtuvieron cifras por debajo de los récords, de acuerdo con datos de Nielsen, compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos, pero sí superó el promedio general del 2025 y consolidó al artista como uno de los principales referentes que han pisado ese escenario.

El espectáculo de Bad Bunny tuvo en promedio 128.2 millones de espectadores entre las 20:15 y las 20:30 horas; esto lo convirtió en el cuarto entretiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025), Michael Jackson (133.4 millones, 1993) y Usher (129.3 millones, 2024).

Este lunes se dio a conocer que Jay-Z, cuyo verdadero nombre es Shawn Carter, será el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl 2027.

Según medios locales, el rapero y magnate musical se habría elegido a sí mismo para el espectáculo más visto del planeta.

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Cabe recordar que Jay-Z es dueño de Roc Nation, una empresa ligada con la producción del Super Bowl desde 2019.

El rapero Jay-Z ha sido ganador de 25 premios Grammy y es esposo de la cantante Beyoncé.

El Super Bowl 2027 se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027, en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en Estados Unidos de América (EUA), el hogar de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

Con información de N+

Rar/AMP