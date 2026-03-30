NFL Confirma a Las Vegas como Sede para el Super Bowl LXIII

Aunque la próxima temporada de la NFL aún está a meses de comenzar, las noticias alrededor del futbol americano no cesan. Este lunes 30 de marzo se anunció la sede del Super Bowl LXIII, misma que será disputada en el año 2029. A través de un comunicado oficial, la liga dio a conocer que el Súper Tazón de ese año se jugará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

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"Estamos emocionados de traer de vuelta el Super Bowl a Las Vegas y brindarles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los destinos deportivos y de entretenimiento más importante de Estados Unidos", fueron las palabras del comisionado de la NFL, Roger Goodell, a través de un comunicado. Recordemos que el estadio de los Raiders fue sede del Super Bowl del 2023, mismo en el que los Kansas City Chiefs vencieron 25-22 a los San Francisco 49ers en tiempo extra.

Por su parte, Mark Davis, propietario de Las Vegas Raiders, aseguró que "nos emociona que el Super Bowl regrese a Las Vegas y al Allegiant Stadium en el 2029".

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DB