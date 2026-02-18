Confirman que los Halcones Marinos de Seattle, Recientes Campeones de la NFL, Están en Venta

Los Halcones Marinos de Seattle, que se acaban de proclamar campeones de la National Football League (NFL), confirmaron este miércoles 18 de febrero que iniciaron formalmente el proceso para la venta del equipo.

El anuncio sobre la venta de la exitosa franquicia llega apenas 10 días después de que los Seahawks levantaran el segundo título de la NFL de su historia, luego del triunfo por 29-13 en el Super Bowl LX ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así lo hicieron saber:

Se estima que el proceso de venta continuará hasta la temporada baja de 2026. A continuación, los propietarios de la NFL deberán ratificar el acuerdo de compra definitivo

La salida al mercado del equipo de Seattle era esperada en la NFL, pese a que antes del reciente Super Bowl, sus actuales propietarios intentaron frenar los rumores y hasta aseguraron que la venta no era segura.

Los Halcones Marinos son parte de un fideicomiso creado por Paul Allen, el expropietario y cofundador de Microsoft que falleció de cáncer en el 2018.

En los últimos años la hermana de Paul Allen. de nombre Jody, ha controlado a los Seahawks, al igual que a los Portland Trail Blazers de la NBA, bajo la instrucción dejada en el testamento de que vendiera eventualmente a ambos equipos y que se destinaran las ganancias a fines filantrópicos.

Según medios estadounidenses, los Seahawks tienen un valor estimado de entre 7,000 y 8,000 millones de dólares. La venta más cara hasta ahora en la NFL fue la de los Washington Commanders por unos 6,000 millones de dólares en el 2023.

