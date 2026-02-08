¡Seattle Conquista el Super Bowl LX! ¿Cuántos Títulos Tienen los Halcones Marinos en la NFL?

Los Halcones Marinos de Seattle ganaron el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El equipo de los Seahawks lideró la Conferencia Nacional con un récord de 14 victorias y sólo 3 derrotas durante la temporada regular y acaban de coronar una campaña de ensueño tras levantar el trofeo Vince Lombardi.

El partido entre Seattle y Nueva Inglaterra definió al nuevo monarca de la NFL, siendo los Halcones Marinos el equipo que se quedó con la victoria. Esta fue la cuarta ocasión en que la franquicia alcanzó el Súper Tazón. Ahora, gracias a que vencieron a Nueva Inglaterra, ostenta dos anillos de campeón. La primera vez que Seattle llegó al Super Bowl fue en el año 2006, pero perdieron, y su primer anillo lo consiguieron en el 2014.

Los Halcones Marinos dominaron desde el costado defensivo a los Patriotas, quienes como consuelo lograron evitar convertirse en el primer equipo de la historia en no anotar ni un sólo punto durante un Super Bowl. Aunado a esto, este Súper Tazón también fue histórico, ya que el pateador de Seattle, Jason Myers, se convirtió en el primero en conectar cinco goles de campo en un partido por el trofeo Vince Lombardi.

¿Cuántas veces Seattle ha ganado el Super Bowl?

Con el triunfo de este domingo 8 de febrero, Seattle ya tiene dos títulos del Super Bowl. Su primera aparición en el partido decisivo se dio en 2006 cuando cayeron derrotados ante Pittsburgh. En 2014, bajo el mando del entrenador Pete Carroll, la franquicia regresó al juego por el título y conquistó su primer Súper Tazón al vencer a los Broncos de Denver.

Al año siguiente, en 2015, estuvieron a una jugada de ser bicampeones. Sin embargo, cuando estaban a pocas yardas de anotar el que probablemente sería el touchdown del triunfo, decidieron lanzar el balón y fueron interceptados, perdiendo el partido en lo que hasta la fecha se recuerda como una de las decisiones técnicas más polémicas de la historia.

Ahora, once años después obtuvieron revancha de aquella dolorosa derrota, pues en 2015 el equipo que los venció fue precisamente el de los Patriotas de Nueva Inglaterra. De esta manera, Seattle ha gando el segundo Super Bowl en su historia.

