¿Cuánto Cuesta un Anuncio Durante el Super Bowl? Esto Gastó Cadillac para su Comercial

Año con año, el Super Bowl se consolida como el espectáculo deportivo más grande y de mayor audiencia en Estados Unidos. En ese sentido, el partido que define al campeón de la NFL lleva dos años consecutivos (2024 y 2025) rompiendo el récord de audiencia promedio en la nación estadounidense. Tan sólo el año pasado, el Super Bowl tuvo una audiencia promedio de 127.7 millones de espectadores en Estados Unidos en plataformas de televisión, la mayor cantidad registrada en la historia.

Esto no representó un aumento del 3% con respecto al 2024, lo cual hace que el costo por un anuncio durante el juego tenga un costo muy elevado. Diversas marcas, películas y empresas buscan publicitarse durante este enorme evento y este año Cadillac anunció que revelará el diseño de su monoplaza para la próxima temporada de la Fórmula 1 con un comercial de 30 segundos de duración, pero ¿cuánto pagó la nueva escudería de la F1 por ese espacio?

¿Cuánto cuesta un anuncio durante el Super Bowl?

Conseguir un anuncio para el Super Bowl es una tarea que luce casi imposible para los anunciantes. El Super Bowl LIX, la edición del año pasado, promedió un récord de audiencia, por lo que según Variety y AdWeek, el precio de un anuncio de 30 segundos para este año, ronda entre los 7 y 8 millones de dólares. Esto es lo quen habría pagado Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, para dar a conocer el diseño del monoplaza con el que debutarán en la máxima categoría del automovilismo.

En ese sentido, se ha especulado sobre la posible aparición del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez en el anuncio de Cadillac. Los rumores obedecen a la enorme popularidad del tapatío en territorio norteamericano, pues además se espera una gran presencia latina tanto en el estadio como a través de la transmisión del encuentro, debido a la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny, en el show del medio tiempo.

