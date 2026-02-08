¿A qué Hora es el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl LX de 2026 este domingo 8 de febrero, con un espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. La NFL también presentará a otros artistas y varios estrenos durante el evento.

El Super Bowl es un acontecimiento seguido por cientos de millones de personas en todo el mundo y no se limita al deporte.

Igual se incluyen comerciales con celebridades y producciones de alto presupuesto que generan impacto cultural y económico, lo que convierte la transmisión en uno de los mayores escaparates mediáticos del año.

Además de Bad Bunny en el medio tiempo, Green Day participará en la ceremonia de apertura, Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones presentará Lift Every Voice and Sing.

¿A qué hora será el show de medio tiempo?

El partido entre Seahawks y Patriots comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

El inicio del show de medio tiempo no tiene una hora exacta, ya que depende de la duración de los dos primeros cuartos del juego. Tradicionalmente, ocurre entre las 19:00 y las 19:30 horas, tiempo del centro de México, aunque puede variar por tiempos fuera, revisiones arbitrales o el ritmo del partido.

La NFL no fija un horario preciso porque el desarrollo del juego puede alterarse por pausas comerciales extendidas, lesiones o series ofensivas largas.

La producción del espectáculo se activa hasta que se confirma el descanso oficial, por lo que la transmisión depende de factores logísticos y deportivos.

También influye el tiempo de montaje del escenario, que suele tardar entre seis y ocho minutos.

Decenas de técnicos ingresan al campo con plataformas modulares, iluminación, sonido y pantallas móviles, mientras corre el reloj del descanso. El desmontaje se realiza con la misma rapidez para reanudar el partido sin retrasos.

Bad Bunny, crítico de las políticas migratorias y del ICE, generó debate tras ser elegido para el medio tiempo. Su postura ha influido en la conversación pública sobre la representación latina en grandes eventos deportivos, incluso cuando figuras políticas como Donald Trump optaron por no asistir por diferencias ideológicas.

Si Seattle gana el Super Bowl LX, sumará su segundo campeonato de la NFL, después del título obtenido en 2014, y conseguirá además una revancha simbólica ante New England, que lo venció 28-24 en el Super Bowl XLIX de 2015, definido por una intercepción en la yarda uno.

Si los Patriots levantan el Vince Lombardi, alcanzarán su séptimo título de Super Bowl y romperán la marca actual que comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis campeonatos.

