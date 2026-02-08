Irán Asegura que No Renunciará a Enriquecimiento Nuclear; Dice que Militares de EUA No Intimidan.

Irán no renunciará al enriquecimiento de uranio, objeto de tensiones con Estados Unidos, incluso en caso de "guerra", declaró el ministro iraní de Exteriores, después de las conversaciones con representantes de Washington sobre el programa nuclear.

"Irán ha pagado un precio muy alto por su programa nuclear pacífico y por el enriquecimiento de uranio", dijo Abás Araqchi en un foro en Teherán.

¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento de uranio y nos negamos a renunciar a ello incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestra conducta

Hace dos días, el funcionario iraní tuvo un encuentro en Omán con el emisario estadounidense Steve Witkoff.

El jefe de la diplomacia iraní añadió que a Teherán le ha costado su programa nuclear y ejercer su derecho a enriquecer uranio, lo que consideró "indiscutible".

"No nos intimida"

"No renunciaremos a nuestro derecho a enriquecer uranio, aunque el coste sea alto. Nadie tiene el derecho de decirnos lo que debemos tener", afirmó Araqchí dos días después de retomar las negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos en Mascate.

Sin embargo, el jefe negociador iraní dijo una vez más que la República Islámica está dispuesta a disipar las preocupaciones acerca del programa nuclear iraní "de manera transparente y generar confianza" mediante la diplomacia, advirtiendo al mismo tiempo que responderán a cualquier acción militar.

Asimismo, el canciller afirmó que el despliegue militar de Estados Unidos en la región no los intimida y que están listos para la guerra.

El aumento de la presencia militar estadounidense no nos intimida. Estamos listos para la guerra, pero no somos belicistas. Si eligen la diplomacia, seguiremos ese camino

Irán señaló que tampoco acepta la dominación de grandes potencias, en alusión a Estados Unidos.

"No buscamos una bomba nuclear, nuestra bomba es el poder de decir no a las grandes potencias", afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en el primer Congreso Nacional de Política Exterior y su Historia, según informó la agencia IRNA.

Araqchí destacó que el programa atómico de Irán ha sido una necesidad nacional, especialmente en áreas como la agricultura, la salud y las futuras necesidades de combustible nuclear.

Negociaciones y despliegue militar

La mañana de este domingo 8 de febrero, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó como “un paso adelante” la celebración de las negociaciones nucleares entre su país y Estados Unidos el viernes, pero reiteró que Teherán no renunciará al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, considerándolo su derecho como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se producen en uno de los momentos más bajos de la República Islámica, tras las protestas más violentas desde su fundación en 1979, ocurridas en enero, y después de las amenazas de Trump de intervenir militarmente en Irán si no se alcanzaba un acuerdo o si continuaba la represión letal de los manifestantes.

Para ello ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y llegaron a su fin en una represión en la que Teherán reconoce 3 mil 117 muertos.

Sin embargo, organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6 mil 961 los fallecidos, aunque continúan verificando más de 11 mil 600 posibles muertes, así como 51 mil arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20 mil muertos por la represión, aunque, según Naciones Unidas, estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar.

