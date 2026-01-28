Flota Enviada a Irán, Lista para Actuar como en Venezuela, Asegura Trump

Este 28 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la flota de barcos que envió a Irán está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia", igual que en Venezuela.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que se trata de una enorme armada que se dirige a Irán, y que se mueve con “rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación”.

Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario.

Noticia relacionada: Portaaviones Nuclear de EUA Llega a Medio Oriente; Son "Objetivos" al Alcance, Responde Irán.

Video: Trump Anuncia que una Tropa Armada de EUA se Dirige a Irán

Mesa de negociaciones

Trump también llamó a Irán a llegar a un trato para evitar que vuelva a suceder un ataque.

Y es que recordó que antes no llegaron al acuerdo y ocurrió la “Operación Martillo de Medianoche”, una destrucción masiva de Irán.

“Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! (…) ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder”, dijo.

De tal manera, confió en que el país negocie “un acuerdo justo y equitativo”.

“Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial!”, indicó el republicano.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb