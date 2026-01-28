¿Cuál es la Nueva Opción de WhatsApp para Tener Mayor Seguridad en Chats?

El servicio de mensajería WhatsApp, de Meta, ofrece a sus usuarios un modo de seguridad avanzado, uniéndose así a un creciente número de empresas tecnológicas estadounidenses que permiten a los usuarios optar por una mayor protección contra los piratas informáticos a cambio de una experiencia más restrictiva.

La nueva opción, lanzada el martes y denominada "configuración estricta de la cuenta", es un botón de un solo clic en los ajustes de WhatsApp que activa una serie de defensas.

Entre ellas se incluyen el bloqueo de archivos multimedia y adjuntos de remitentes desconocidos, la desactivación de las vistas previas de enlaces —las miniaturas que aparecen cuando se introduce una URL en un chat— y el silenciamiento de las llamadas de contactos desconocidos.

Los tres han sido identificados como vectores potenciales para la vigilancia y los "hackers" avanzados.

Noticia relacionada: Emiten Alerta por Nuevo Virus que se Propaga por WhatsApp y Que Roba Información de Usuarios

En una entrada de su blog, WhatsApp afirma que, aunque todas las conversaciones de sus usuarios están protegidas por cifrado de extremo a extremo, "también sabemos que algunos de nuestros usuarios —como periodistas o figuras de cara al público— pueden necesitar salvaguardas extremas contra ciberataques poco frecuentes y muy sofisticados".

Meta Platforms es la tercera gran empresa tecnológica que ofrece un refuerzo de seguridad para usuarios de alto riesgo.

Video: Estos Celulares Se Quedarán Sin WhatsApp en 2026: Dispositivos Ya No Serán Compatibles.

Las modificaciones previas

En 2022, Apple lanzó el "modo hermético", que describe como "una protección extrema opcional" diseñada para los "muy pocos individuos" que podrían ser objetivo de amenazas digitales avanzadas.

Disponible en iPhone y macOS, la función desactiva la mayoría de los tipos de archivos adjuntos a mensajes y las vistas previas de enlaces, e incluye restricciones en las llamadas FaceTime y la navegación web.

Noticia relacionada: ¿Por Qué Es Mejor No Compartir tu Ubicación en Tiempo Real? Cuidado, te Pueden Robar

El año pasado, Android, de Alphabet, empezó a ofrecer el "modo de protección avanzada", para usuarios con "mayor conciencia de la seguridad".

Al igual que el "modo hermético", la opción más segura de Alphabet cambia algunas funcionalidades por una mayor seguridad, incluida la restricción de que los usuarios descarguen aplicaciones potencialmente peligrosas desde fuera de su Play Store interna.

Video: Alertan por Nuevo Virus Informático que se Propaga por WhatsApp Web: Así Funciona.

Un investigador que ayuda a defender a figuras de la sociedad civil del pirateo dijo que el anuncio de WhatsApp era "un avance muy bienvenido".

Esta función ayudará a proteger a los disidentes y activistas, al tiempo que animará a otras empresas tecnológicas a mejorar sus servicios, según John Scott-Railton, que trabaja en The Citizen Lab, un grupo de investigación con sede en la Universidad de Toronto.

Noticia relacionada: ¡Chécalo! Lista de Celulares Que Dejarán de Ser Compatibles con WhatsApp el 1 de Enero 2026

"Mi esperanza es que otros sigan el ejemplo", confió.

Según las últimas actualizaciones, se estima que se envían más de 150 mil millones de mensajes al día en WhatsApp.

Historias recomendadas:

Con información de Reuters

ASJ