Marco Rubio Advierte que Se Usará la Fuerza si Delcy Rodríguez No Coopera con Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, asegura que el presidente Donald Trump no descarta el uso de la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.

Lo anterior es parte del discurso que el jefe de la diplomacia estadounidense ofrecerá este miércoles 28 de enero ante el Senado, para explicar la política de Estados Unidos sobre Venezuela, luego del ataque del 3 de enero que derivó en el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Rubio se reunirá con la líder opositora venezolana María Corina Machado

Además, trascendió que Marco Rubio recibirá este mismo miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que ella se reuniera con el presidente Donald Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz.



Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro tendrá lugar en la sede del Departamento de Estado, a las 13:00 horas (tiempo de de Washington), poco después de que el jefe de la diplomacia estadounidense se presente ante al Senado para dar cuenta de la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela.

