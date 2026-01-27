Donald Trump Advierte que Cuba ‘Fracasará Muy Pronto’ sin el Dinero de Venezuela

Durante un encuentro con la prensa en un restaurante de Urbandale, en Iowa, Donald Trump aseguró que Cuba “fracasará muy pronto”. El presidente de Estados Unidos aseguró que el régimen castrista está en aprietos desde que se cortó el dinero que recibía desde Venezuela.

Ante la pregunta de un reportero, y después de bromear que ninguno de los presentes estaba interesado en saber sobre Cuba, Donald Trump respondió:

Cuba va a fracasar muy pronto.

Y reiteró:

Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso. Obtenían su dinero de Venezuela, obtenían su petróleo de Venezuela, ya no lo están recibiendo.

Las declaraciones de Donald Trump ocurrieron durante una visita a una sucursal del restaurante Machine Shed, popular en el Medio Oeste. El presidente estadounidense acudió a Iowa a para pronunciar un discurso sobre la economía durante un mitin con sus simpatizantes.

Iowa, que tradicionalmente ha sido un estado republicano, podría convertirse en demócrata en las elecciones de medio término en noviembre. Donald Trump también declaró durante este viaje que Kristi Noem no dejará el cargo, a pesar de las críticas por la forma en que lleva la política migratoria.

Cuando se le preguntó si creía que la muerte del manifestante Alex Pretti, en Minneapolis, estaba justificada, el presidente declaró:

Estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero ver la investigación. Voy a supervisarla.

